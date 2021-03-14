Baskil'de okulda güçlendirme çalışması başladı
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Baskil'de okulda güçlendirme çalışması başladı

14.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:53
Baskil'de okulda güçlendirme çalışması başladı

Baskil ilçesinde depremde zarar gören Baskil İmam Hatip Lisesinde güçlendirme çalışmaları başladı.

Baskil ilçesinde depremde zarar gören Baskil İmam Hatip Lisesinde güçlendirme çalışmaları başladı.

Elazığ'da geçen yıl meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve güçlendirme çalışmasının başladığı okulda, genel onarım da yapılacak.

Deprem güçlendirme ve genel onarım çalışmasının haziran ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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