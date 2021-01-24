Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan köy ziyareti

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, köylere ziyarette bulundu.

Kendisini sosyal medya üzerinden davet eden Emirhan köyü Fakiruşağı mezrasına giden Akmurat, vatandaşlarla görüştüklerini, taleplerini dinleyerek, çözüm konusunda istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Akmurat, Emirhan köyü muhtarı Hacı Ali Emeç ve köyde yaşayan vatandaşlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN