Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan köy ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan köy ziyareti

24.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:54
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan köy ziyareti

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, köylere ziyarette bulundu.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, köylere ziyarette bulundu.

Kendisini sosyal medya üzerinden davet eden Emirhan köyü Fakiruşağı mezrasına giden Akmurat, vatandaşlarla görüştüklerini, taleplerini dinleyerek, çözüm konusunda istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Akmurat, Emirhan köyü muhtarı Hacı Ali Emeç ve köyde yaşayan vatandaşlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Ali Şansalan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan köy ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 16:55:33. #1.14#
title