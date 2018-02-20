Basketbolda PTT Kadınlar Türkiye Kupası'na Doğru

Mardin'de yarın başlayacak Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası mücadelesi öncesinde, takımların başantrenörleri ve oyuncuları bir araya geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu'nda düzenlenecek PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda yer alacak takımların başantrenörleri ve oyuncularının yanı sıra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün ile TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, bir otelde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Vali Yaman, açıklamasında, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tür organizasyonların şehirde yeni yapılmaya başlandığına dikkati çeken Yaman, Mardin'in bir huzur adasına dönüştüğünü aktardı.

Hem Valilik hem de belediye olarak bu organizasyonun en iyi şekilde yapılabilmesi için her türlü tedbirin alındığını aktaran Yaman, şöyle konuştu:



"Bölgeye daha geçen seneye kadar terör nedeniyle ne misafir geliyordu ne de esnafımızın durumu iyiydi. Ama şimdi iş yerleri kapanan bir Mardin'den iş yerleri açılan, büyük grupları ağırlayan ve bu şekilde organizasyonları yapan Mardin'e geçiş oldu. Mardin bir huzur şehri, bölgenin de bir huzur adası oldu. Yatak kapasitemiz yılın ilk 5 ayı yüzde 100 dolu ve artış da yüzde 300 oldu."

Yaman, "Bize şimdiye kadar destek veren Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve bu organizasyon için de federasyon yetkililerine ve takımlarımıza özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBF Genel Sekreteri Şengün ise organizasyonda, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 içerisinde bitiren takımların mücadele edeceğini belirterek, 5 günün ardından en iyi takımın kupayı müzesine götüreceğini söyledi.



Bu tür spor etkinliklerinin bir şehre hareketlilik, heyecan ve mutluluk getirdiğini aktaran Şengün, şu ifadeleri kullandı:

"TBF olarak ilk defa Mardin'de yapılacak olan bu kupanın kararını alırken başkanımız Hidayet Türkoğlu'nun ve yönetim kurlumuzun esas hedefi, 5 gün sürecek bu mutluluk ve heyecandan ziyade, bölgede basketbol sevgisinin artması, kız ve erkek çocukların basketbola katılım için yüreklendirilmesiydi. Ümit ediyoruz bu kupa bu amaca fazlasıyla hizmet edecektir."

TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak da Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'daki en değerli lig olduğunu belirterek, turnuvanın işleyişi hakkında bilgi verdi.



Başantrenörler ve oyuncuların açıklamaları

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, turnuvaya katılan takımlara başarı dileğinde bulunarak, kupayı kazanmayı amaçladıklarını kaydetti.



Yakın Doğu Üniversitesi oyuncusu Gökçe Doğan ise turnuvaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Burada kupayı alarak Kıbrıs halkına götürmeyi hedefliyoruz. Tabii ki adım adım, yavaş yavaş giderek hedefimize ulaşırız." dedi.



Çukurova Basketbol Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, yarın BOTAŞ ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Rakibimizi yakından tanıyoruz. Benim eski takımım. İnşallah sakatsız seyri güzel bir maç olur." diye konuştu.

Çukurova Basketbol oyuncusu Sinem Ataş, turnuvaya katıldıkları için heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. Ataş, turnuvaya katılarak bir başarı yakaladıklarını ancak bu başarıyı taçlandırmayı arzu ettiklerini belirtti.

Beşiktaş Başantrenörü Aziz Akkaya, bölgede bu tür organizasyonların önemine dikkati çekerek, "Maçlarda kazanan kaybeden olmayacaktır. Buradaki herkes kazanacaktır. Burada olmak bizim için bir onur. Bütün takımlara başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın oyuncusu Esra Erden Atacan da yarınki rakipleri Hatay Büyükşehir Belediyespor ile daha önce maç yaptıklarını anımsatarak, "Bence maç ortada. İki takım da eşit. Çok güzel bir maç olacak. Bu maçı almayı çok istiyoruz. İnşallah kupayı kaldırmak bize nasip olur." ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Aikaterini Chatzidaki, 3 yıldır Türkiye Kupası finallerine katılma başarısı yakaladıklarını aktararak, zorlu takım Beşiktaş ile karşılaşacaklarını, kazanmayı istediklerini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Devran Tanaçan, "Ülke ve bölge olarak geçirdiğimiz bu zor günlerde bu organizasyonun bölge halkına iyi geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, Türkiye'nin her yerinde basketbol oynandığına ve müsabakaların rahatlıkla yapılabildiğine dikkati çekti.

Fenerbahçe oyuncusu Esra Ural Topuz, sağlıklı ve seyri güzel bir turnuva dileğinde bulundu.

Basın toplantısına katılan Abdullah Gül Üniversitesi'nin başantrenörü Ayhan Avcı ve oyuncusu Dila Aşkın, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başantrenörü Özlem Şencan ve oyuncusu Dürdane Gülşah Gümüşay, BOTAŞ'ın başantrenörü Aydın Uğuz ve oyuncusu Dilara Tongar da takımlara başarılar diledi.