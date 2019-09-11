Basketbol: Gloria Kupası - TOFAŞ: 86 - Teksüt Bandırma: 108

11.09.2019 21:14

Antalya'da erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Teksüt Bandırma, TOFAŞ'ı 108-86 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında TOFAŞ ile Teksüt Bandırma takımları karşı karşıya geldi.

Teksüt Bandırma, ilk periyotu 3 sayı farkla geride kapatmasına rağmen devreye 45-50 önde girdi. Üçüncü ve dördüncü periyotta da Tofaş'a karşı oyun üstünlüğünü koruyan Teksüt Bandırma, rakibini 108-86 mağlup etti.

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova, Galatasaray Doğa Sigorta'nın da katıldığı turnuva, 15 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA