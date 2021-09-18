Basketbol: Frutti Extra Cup - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: Frutti Extra Cup

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor
Basketbol: Frutti Extra Cup

Bursa'da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup'ta Aliağa Petkim, Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90- 89 mağlup etti.

Bursa'da düzenlenen Basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup'ta Aliağa Petkim, Almanya temsilcisi Alba Berlin'i 90- 89 mağlup etti.

Barış Salonu'nda düzenlenen turnuvanın son gününde Aliağa Petkim ile ALBA Berlin üçüncülük maçına çıktı.

İlk çeyreği 27-24 önde bitiren ALBA Berlin, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve ilk yarıyı 50- 47 galip durumda tamamladı.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Almanya temsilcisi, final periyoduna 71-67 üstün girdi. Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği periyotta Aliağa Petkim, mücadeleyi 90-89 kazanarak turnuvayı üçüncü tamamladı.

AA / Mustafa Bikeç - Spor Haberleri
Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Şans Oyunları Göksel Beren Saat Düm Tek Tek
Spor Okan Buruk Marcao Abdullah Avcı
Tüm Haberler Demir Çelik Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Donald Trump Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Basketbol: Frutti Extra Cup - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 19:33:34. #1.12#