Basketbol: Frutti Extra Cup
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor
Bursa'da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup'ta Aliağa Petkim, Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90- 89 mağlup etti.
Bursa'da düzenlenen Basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup'ta Aliağa Petkim, Almanya temsilcisi Alba Berlin'i 90- 89 mağlup etti.
Barış Salonu'nda düzenlenen turnuvanın son gününde Aliağa Petkim ile ALBA Berlin üçüncülük maçına çıktı.
İlk çeyreği 27-24 önde bitiren ALBA Berlin, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve ilk yarıyı 50- 47 galip durumda tamamladı.
Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Almanya temsilcisi, final periyoduna 71-67 üstün girdi. Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği periyotta Aliağa Petkim, mücadeleyi 90-89 kazanarak turnuvayı üçüncü tamamladı.
AA / Mustafa Bikeç - Spor Haberleri