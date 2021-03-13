Başkentten kısa kısa
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Başkentten kısa kısa

13.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:23
Başkentten kısa kısa

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) hizmetleri sürdürülüyor.

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) hizmetleri sürdürülüyor.

SYDV Müdürü İbrahim Elagöz, Kaymakam Ergün Baysal'ın talimatı doğrultusunda hazırlanan VEFA 2021 Projesi'nin Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 324 bin lira proje bütçesiyle onaylandığını söyledi.

Projenin şehit yakınları başta olmak üzere 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan vatandaşların giderlerinde kullanılacağını belirten Elagöz, "Kimsesi olmayan, muhtaç durumdaki vatandaşlar ile engelli vatandaşlarının ev temizlik hizmetleri, kişisel bakımlarının yapılması gibi zaruri ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak. Bu anlamda çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz." dedi.

Beypazarı'nda koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte işlemleri sürüyor

Beypazarı ilçesinde belediye ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü, 15 gün aralıklarla cami ve mescitlerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildiği aktarıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, camilerde yapılan dezenfekte çalışması dolayısıyla Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile tüm Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

DSP'de Ankara ilçe kongreleri başlıyor

DSP Ankara İl Başkanı Selami Genel, ilçelerde kongrelerine yakında başlayacaklarını bildirdi.

Genel, ilçelerde kongre hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Kongreye gidecek ilçelerimiz evraklarını ilgili birimlere teslim ettiler. Günü geldiğinde ilçelerimizde kongrelerimizi yapacağız." dedi.

Genel, Beypazarı ilçesinde 17 Mart Çarşamba günü yapılacak kongrenin ardından Güdül, Nallıhan ve diğer ilçe kongrelerini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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