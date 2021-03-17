Başkentte uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
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Başkentte uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

17.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:17
Başkentte uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Başkentte jandarma ekiplerince 14-16 Mart 2021 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına aldı.

Başkentte jandarma ekiplerince 14-16 Mart 2021 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Beypazarı'nda şüpheli E.G'nin uyuşturucu madde satışı yapacağı bilgisine ulaşan ekipler, zanlının içinde bulunduğu aracı, 14 Mart'ta Güdül ilçesi Güneyce Mahallesi girişinde durdurarak şüpheliyi yakaladı.

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam pipo ele geçirildi.

İstanbul'dan uyuşturucu getiren şüpheliler otobüste yakalandı

Jandarma ekipleri, bir başka çalışma kapsamında, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüpheli A.M.V'nin, 14 Mart'ta İstanbul'dan Ankara'ya geleceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin bulunduğu otobüsü Kahramankazan ilçesi Akıncı yol kontrol noktasında durduran ekipler, zanlının üzerinde ve valizlerinde 40 gram sentetik uyuşturucu ve 20 gram toz esrar ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı iddia edilen F.Ç'nin de İstanbul'dan Ankara'ya geleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, 16 Mart'ta şüphelinin bulunduğu otobüsü Kahramankazan ilçesi Akıncı yol kontrol noktasında durdurdu.

Zanlının üzerinde ve valizlerinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu kullanıcılarına ormanlık alanda baskın

Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde 15 Mart'ta devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, ormanlık alanda şüpheli kişiler olduğunu fark etti.

Söz konusu kişilerin yanına giden ekipler, M.F.D, E.Y. ve Ö.Y'nin üzerinde 4 gram kubar esrar ve 4 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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