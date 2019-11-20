Başkentte tarihi eser operasyonu
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Başkentte tarihi eser operasyonu

Başkentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

20.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:12
Başkentte tarihi eser operasyonu

Başkentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

İl Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, bir kişinin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı.

Gözaltına alınan şüphelinin Keçiören'deki iş yerinde arama yapan ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait 266 bronz sikke, Roma dönemine ait 163 bronz yüzük, ok ucu, bilezik ve bir metal heykel ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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