Başkentte gazilere bayram ziyareti Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'da tedavi gören gaziler ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin yakınlarına ziyarette bulunuldu.

Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'da tedavi gören gaziler ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin yakınlarına ziyarette bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazilerimiz ve personel yakınları ziyaret edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA