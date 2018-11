Başkentte Atatürk'e Saygı Yürüyüşü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yılı dolayısıyla Ankara'da saygı yürüyüşü düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığının organize ettiği yürüyüş kapsamında, Güvenpark'ta toplanan vatandaşlar ellerinde taşıdıkları pankartlar eşliğinde Anıtpark'a yürüdü.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi hoparlörlerden dinletilirken, onları Anıtkabir'in bulunduğu Gençlik Caddesi'nde ellerinde meşale taşıyan 81 genç karşıladı.

Yürüyüşün sona erdiği Anıtpark'ta saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün yılda bir kez değil özgür olunan her an anıldığını belirterek, "Atatürk, Çukurova'nın pamuğunda, Trakya'nın ayçiçeğinde, Uludağ'ın karında var. O, her bir Türk insanının yürek atışında var." diye konuştu.

Atatürk'ü anarak değil onu anlayarak izinden yürünebileceğini vurgulayan Taşdelen, "Atamızı her aldığımız nefeste yaşayan insanlar olarak onu Anıtkabir'in hemen yanı başında saygıyla ve şükranla anıyorum." dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ise Hakkari'deki üs bölgesindeki patlamada şehit olan 7 askere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Her geçen yıl Atatürk'ün daha fazla özlendiğini belirten Güvener, "Yılmadan, bıkmadan ve usanmadan her fırsatta Atatürk'ümüzü anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Atatürk'ü anlamak aklı kullanmak, kadın erkek eşitliği için mücadele etmek demektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlar Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.