Başkentlilerin Sıla Sevgisi

Pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sıla, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği, kariyerinin 10. yılına özel gerçekleşen "ON'dan Kalan" konser serisine devam ediyor.

Ekim ayından bu yana 10. sanat yılını ON'dan Kalan" konserler serisiyle kutlayan Sıla, performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bekar şarkılar, platonik şarkılar, kavuştular şarkıları, daraldılar, ayrıldılar ve partili şarkılar olmak üzere 6 farklı konseptte topladığı şarkılarını, muhteşem sahne performansıyla pekiştiren güzel sanatçı, yine unutulmaz anlar yaşattı. Salonu hınca hınç dolduran hayranları genç şarkıcının tüm şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik etti. Güzel sanatçı 'Ateşle Oynama' şarkısını hayranlarının isteği üzerine yeniden seslendirdi. 7 bine yakın seyirciyle buluşan Sıla, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

Önümüzdeki Yılın 14 Şubat Biletleri Satışa Çıktı

İki senedir 14 Şubat'ta Ankara'da sahneye çıkarak bunu geleneksel hale getiren Sıla, önümüzdeki yıl da Sevgililer Günü'nde Ankaralılar ile buluşacak. Alışılmışın dışına çıkarak önümüzdeki yılın konser biletleri şimdiden Biletix'te satışa çıktı.