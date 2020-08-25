Başkent'te maskesiz ve sosyal mesafesiz kına gecesi pes dedirtti Başkent'te maskesiz ve sosyal mesafesiz kına gecesi pes dedirtti Ankara'nın Sincan ilçesinde kına gecesi merasimine katılanlar, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Başkent'te maskesiz ve sosyal mesafesiz kına gecesi pes dedirtti ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kına gecesi merasimine katılanlar, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Barboros Caddesinde düzenlenen kına gecesine katılan misafirler yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe, maske kuralına uymadı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, kına gecesine katılan onlarca misafir, maskesiz ve sosyal mesafe kuralını umursamayarak halay çekerek oyunlar oynadı. Kaynak: İHA