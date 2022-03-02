Başkent OSB taşkın riskine karşı korumaya alınıyor

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ankara Çayı'nda taşkın riskini azaltmaya yönelik projede çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, inşası süren koruma tesisiyle Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent Osb ) yerleşkesinin taşkın zararlarından korunmasının sağlanacağını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren kurum, inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi alanlarda halkın hizmetine sunuyor.

Bu bağlamda 1954'ten bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekten sorumlu olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlamayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Yıldız, bu projelerden birinin de Ankara'da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ankara'nın Sincan ilçesi Malıköy Mahallesi sınırlarında bulunan Ankara Çayı'nın taşkın riskinin azaltılması için proje geliştirdiklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Ankara Çayı Taşkın Koruma Projesi hızla devam ediyor. Projeyle Başkent OSB içinden geçen Ankara Çayı'nın 6 bin metre uzunluğundaki kısmında, çift taraflı olarak taş tahkimatlı sedde çalışması yapılmaktadır. Toplam uzunluğu 12 bin metre olan proje kapsamında 1,1 milyon metreküp dolgu ve 116 bin metreküp taş tahkimatı yapılması planlamış olup, şu ana kadar 990 bin metreküp dolgu ve 108 bin 134 metreküp taş tahkimatı tamamlandı. Taşkın koruma tesisiyle Başkent OSB yerleşkesinin taşkın zararlarından korunması temin edilmiş olacaktır."