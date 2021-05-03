Başkan Zorluoğlu, Ortahisar İçme Suyu Temini Projesini inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Zorluoğlu, Ortahisar İçme Suyu Temini Projesini inceledi

Başkan Zorluoğlu, Ortahisar İçme Suyu Temini Projesini inceledi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Uzun Sokak, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerindeki çalışmaları takip eden Zorluoğlu'nun, ilgililerden çalışmaların son durumuyla ilgili detaylı bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, Ortahisar ilçesinin içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğal gaz ve telekomünikasyon hatlarını yenileyerek, 'beşi bir yerde' diye adlandırılan çok geniş kapsamlı bir altyapı projesini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Zorluoğlu, zaman zaman çalışmaları yerinde inceleyerek, son durumu bizzat müşahede ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kunduracılar'da telekomünikasyon işi yapan arkadaşlarla görüştük. Ardından doğal gaz çalışmalarını inceledik. Mektep Sokak'ta arkadaşlarımız da üst yapıya hazırlık için çalışıyorlar. Dolayısıyla çok büyük bir iş. Bunları koordine etmek ve sorunsuz bir şekilde bu işi bu noktalara kadar getirmek hakikaten meşakkatli oldu ama artık bu işin keyifli tarafı başlıyor. Yavaş yavaş Uzun Sokak'ı yeni taşlarıyla buluşturup, Kahramanmaraş'ı, Kunduracılar'ı sahile kadar tertemiz ortaya çıkardığımızda, biz o zaman bu işten çok büyük bir haz duyacağız."

Süreçle ilgili esnafa ve vatandaşlara da teşekkür ettiği belirtilen Zorluoğlu'nun, "Altyapı çalışmalarımızla ilgili esnafımıza ve vatandaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu kadar büyük bir altyapı projesine çok sabır gösterdiler. Biz de onların sabrını zorlamak arzusunda değiliz. İşimizi bir gün daha erken bitirebilmek için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. İnşallah çalışmalar tamamlandıkça çok farklı bir Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddesi olacak. Biz aynı zamanda yapacağımız cephe sağlıklaştırma çalışmaları ile bu sokak ve caddeleri yepyeni bir görüntüye kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası
Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ersin Tatar Mustafa Şentop Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Ali Tandoğan Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Zorluoğlu, Ortahisar İçme Suyu Temini Projesini inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:33:41. #1.15#

title