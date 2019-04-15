Başkan Yaşar'dan, Gençler'e Tribün Desteği

Başkent takımlarına verdiği maddi ve manevi destek ile sporseverlerin sevgisini kazanan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar bu kez de Gençlerbirliği'ne tribün desteği verdi.

Gençlerbirliği'nin tek golle kazandığı Eryaman Stadı'ndaki müsabakayı Başkan Yaşar, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal birlikte izledi.

Balıkesir Baltok'u Eryaman Stadı'nda ağırlayan Gençlerbirliği 82'inci dakikada Nadir Çiftçi'nin attığı tek golle rakibini devirdi. Maçın son dakikalarında Ahmet Oğuz'un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle Gençlerbirliği maçı 10 kişi tamamladı. Ev sahibi takım Denizlispor'un Boluspor ile golsüz berabere kalmasının ardından Sportoto 1'inci Lig'de ligin bitimine 5 hafta kala liderliğe yükseldi.

Yaşar'dan spora destek

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yaşar elde edilen galibiyet için teknik heyet, futbolcular ve taraftarları tebrik etti. Yenimahalle Belediyesi olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana Başkentte hemen her spor dalında yürütülen faaliyetlere ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Yaşar, "Ankara'mızın köklü kulüplerinden Gençlerbirliği'ni de önümüzdeki sezon Süper Lig'de göreceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA