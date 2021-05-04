Başkan Yalçınkaya denetimlere eşlik etti
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Başkan Yalçınkaya denetimlere eşlik etti

Başkan Yalçınkaya denetimlere eşlik etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan ile denetime çıktı. Başkan Mehmet Yalçınkaya da denetimlere eşlik ederek esnafla görüştü.

Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan ile denetime çıktı. Başkan Mehmet Yalçınkaya da denetimlere eşlik ederek esnafla görüştü ve "Temiz bir Akçakale, sınırda yıldız bir Akçakale yaratmak istiyoruz." dedi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Akçakale Belediyesi 'tam kapanma' sürecinde vatandaşlara sağlıklı gıdaların ulaşması için denetimlerini daha da sıklaştırdı.

Başkan Yalçınkaya'nın talimatları ile ilçe genelindeki kısıtlamadan muaf işyerlerini denetleyen zabıta ekipleri bu kez beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan ile denetime çıktı. Market, fırın, kasap ve gıda imalathanelerinde yapılan denetimde hijyen ve fiyat kontrolleri yapıldı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: ŞEHRİ AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUZ

Başkan Yalçınkaya da denetimlere eşlik etti ve esnafla görüşerek talepleri dinledi. Esnafa kurallara uyulması hususunda uyarılarda bulunan Başkan Yalçınkaya "Burada yapılması gereken her şeyi arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Esnaftan en büyük ricam; zabıtamız da temizlik işlerimiz de dimdik ayakta, canla başla çalışıyor. Fakat çarşıda olan esnafın da bu işe katkısı, desteği olması lazım. Kendisinin bu işe inanması lazım. Temiz şehir daha çok iş yapar, temiz şehir daha büyük ciro yapar, misafirleri buraya cezbeder. Temiz bir Akçakale, sınırda yıldız bir Akçakale yaratmak istiyoruz. Bunun için de gayretimizi gece gündüz ortaya koyduk. Ağaçları, çiçekleri, asfaltı, yolları, caddeleriyle bir bütün halinde şehri ayağa kaldırmak istiyoruz. Esnaf kardeşlerimizi de yanımızda görmek istiyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum" dedi.

Denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.

Kaynak: Bültenler

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