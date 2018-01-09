Başkan Yağcı'dan Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'e Geçmiş Olsun Ziyareti

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret ederek geçtiğimiz gün uğramış olduğu saldırı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beraberinde Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'un da bulunduğu ziyaret hakkında kısa bir değerlendirme yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Osmaneli'mizin başarılı Belediye Başkanı Münür Şahin kardeşimize yapılan saldırıyı kınıyoruz. Desteklerimizi belirtmek üzere kendilerine ziyarette bulunduk. Bu tür saldırılar huzurumuza, barışımıza karşı yapılmış saldırılardır. Bu tür saldırılara karşıyız şiddetle, kavgayla hiçbir şeyi çözmek mümkün değildir. Başkanımıza geçmiş olsun diyor çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanları Selim Yağcı ve Mehmet Duymuş'a teşekkür etti. - BİLECİK