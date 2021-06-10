Başkan Vidinlioğlu, esnafın ve halkın sorunlarını dinledi
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Başkan Vidinlioğlu, esnafın ve halkın sorunlarını dinledi

Başkan Vidinlioğlu, esnafın ve halkın sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Nasrullah Meydanı ve çevresi esnaflarını gezen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, esnafın ve vatandaşların görüş, talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Nasrullah Meydanı ve çevresi esnaflarını gezen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, esnafın ve vatandaşların görüş, talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Göreve geldiği günden itibaren bir program dahilinde sürekli halkla iç içe olan ve il esnafını sürekli ziyaret ederek taleplerini, sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Nasrullah Meydanı ve bölgesi esnafını ziyaret ederek hem bir talep ve arzuları olup olmadığını sordu hem de hayırlı işler diledi.

Esnaf ve vatandaşların sorunlarına hızlı çözümler üretebilmek için ziyaretlerine devam edeceklerini belirten Vidinlioğlu, "Esnafımızın taleplerine hızlı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın, esnafımızın görüşlerini çok önemsiyoruz. Çünkü sorunları en iyi o bölgede yaşayan esnaf kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız biliyor. Ziyaretlerimizde hem esnaf kardeşlerimizle sohbet ediyor hem onların istek ve taleplerini dinliyoruz, hem de yaptığımız çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Hep birlikte zorda, darda kalan insanlarımıza nasıl yardımda bulunabiliriz, bunları da konuşma fırsatımız oluyor. Bu tür buluşmaların çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Esnaf kardeşlerimizle buluşmaya, sorunları ve talepleri yerinde dinlemeye, bilgi paylaşımında bulunmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu vesile ile Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde hareket eden tüm esnaf kardeşlerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatır, sağlıklı günlere kavuşuruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Başkan Vidinlioğlu, esnafın ve halkın sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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