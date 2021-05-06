Başkan Tanış: "Hayaldi gerçek oldu"
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Başkan Tanış: "Hayaldi gerçek oldu"

Başkan Tanış: 'Hayaldi gerçek oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip fabrika açılıyor.

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip fabrika açılıyor.

İstihdama yönelik projeleriyle isminden söz ettiren Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yapımı tamamlanan üretim fabrikasının açılacağı tarihi verdi. Devir teslimi yapılan fabrikanın, imzalanan protokol neticesinde bir ay içerisinde hedeflenen istihdamla faaliyetine başlayacağı bildirildi.

İmza protokolünde açıklamalarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yatırımcı firmanın uzun yıllardır tekstil sektöründe faaliyet yürüten bir marka olduğu belirtti. Fabrikanın kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Başkan Tanış, "İlçemizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın beklentilerinin farkındayız. Biz Gürpınar Belediyesi olarak fabrikamızın doğru yatırımcı ve doğru stratejik planla üretime başlamasından yanayız. Bugün imzaladığımız protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayal olan bu projeyi gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde ilçemizin kalkınması ve gelişmesi yönünde yapılan tüm karalama haberlerinin boşa çıktığını görmüş olduk. İnşallah hedeflediğimiz istihdamla Gürpınar'ı üretimde marka bir kent yapacağız. Bu markalaşma ile birlikte yeni projelerin, yeni yatırım ve istihdam alanlarının açılacağını hep birlikte göreceğiz" dedi. - VAN

Başkan Tanış: 'Hayaldi gerçek oldu'
Başkan Tanış: 'Hayaldi gerçek oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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