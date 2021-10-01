Başkan Söğüt, "Taşköprü'den başpehlivan bekliyorum"

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu gerçekleştirilen ve adeta şölen havasında geçen Taşköprü Yağlı Güreşleri sonrası hem güreş komitesi hem de derece elde eden Körfezli güreşçilerle bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu gerçekleştirilen ve adeta şölen havasında geçen Taşköprü Yağlı Güreşleri sonrası hem güreş komitesi hem de derece elde eden Körfezli güreşçilerle bir araya geldi. Toplantıya ayrıca Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz, Belediye Koordinatörü Selahattin Kabadayıoğlu, komite üyeleri ve güreşçiler katıldı.

Sohbet havasında gerçekleşen buluşmada Başkan Şener Söğüt'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Güreş Koordinatörü Veysel Şirin, "Yöneticilerimizin desteği, bize olan güveni sahadaki başarıya da yansıyor. Güreşçilerimiz er meydanında elinden geleni yaptı. Başaltında birincilik elde ettik. Tüm güreşçilerimiz de oldukça iyi bir şekilde mücadelelerini gerçekleştirdi" dedi.

Başkan Şener Söğüt de hafta sonu güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Herkesin takdir ettiği bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu gurur gerçekten hepimizin. Ben özellikle organizasyonda emeği geçen güreş komisyonumuza, pehlivanlarımıza, hocalarımıza, başkan yardımcılarımıza, muhtarlarımıza, STK temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Bizler de taş köprü olarak bölge halkımız seviyor, içimizde çok iyi pehlivanlar çıkacağına inanıyorum. Bunun için çalışmak ve gayret etmek gerekir" dedi. - KOCAELİ