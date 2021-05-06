Başkan Şimşek'ten esnafa bayram müjdesi

Özellikle salgın döneminde risk grubunda bulunan vatandaşlara, işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği sunan Gölbaşı Belediyesi şimdi de esnafın yüzünü güldürecek bir müjde verdi.

"Esnaflarımız karanlık sokağın aydınlığıdır" açıklamasında bulunan Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devem etti: "Bu aydınlığın sönmemesi için Gölbaşı Belediyesi olarak bu zor dönemde esnafımıza 1000 TL nakdi yardımda bulunacağız. Gerekirse projelerimizden vazgeçeriz ama esnafımızdan, vatandaşımızdan asla vazgeçmeyiz .Başvuru detaylarını yarın açıklayacağız. İnşallah bayram öncesi esnafımıza can suyu sağlamış oluruz" dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Nevzat Dulkadir, AK Parti Grup Başkan Vekili Osman Karaaslan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Ökmen, İyi Parti Grup Başkan Vekili Selçuk Dağdelener, ve Gölbaşı Esnaf Odası Başkanı İsa Albut'a kararımızda yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum diyen Başkan Ramazan Şimşek "El ele bu zor günleri geride bırakacağız. Vatandaşımız ve esnafımız yalnız olduklarını düşünmesinler" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler