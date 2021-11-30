Başkan Seçer, Pazarcı Esnafına Seslendi: "Toplumda Huzuru, Barışı, Kardeşliği Tesis Edecek Olan Önce Sizlersiniz"

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Başkan Seçer, Mersin'de huzurlu bir ortam kurmak için çalıştıklarını ifade ederek, "2, 5 yıllık görev süremiz içerisinde bu meslek kuruluşlarının temsilcileri ile gönül bağı kurmuşuz" dedi.

"Hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz"

Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu, oda ve dernek başkanları ile Meclis üyeleri, muhtarlar ve pazarcı esnafı katıldı. Kentteki tüm belediye başkanlarının Mersin'de huzurlu bir ortamı önemsediklerini ifade eden Başkan Seçer, "Niçin böyle bir konu ile konuşmamı açtım? Çünkü burada evine ekmek götürmek için sabahın kör vaktinde, karanlığında kalkıp pazarda işini yapma gayreti içerisinde olan sizlerin vatandaşlarla direkt, yüz yüze, bire bir ilişkiniz var. Burası önemli. Bu toplumda huzuru, barışı, kardeşliği tesis edecek olan önce sizlersiniz. Pazar yerindeki davranışınızla, nezaketinizle, hoşgörünüzle, büyüklerimize saygıyla, küçük müşterilerimize sevgiyle, onlara yardım ederek, gülerek bu ülkede, bu memlekette o barış, huzur ortamını önce siz sağlayacaksınız" dedi.

Vatandaşlarla iç içe olan esnaf ve sanatkarın tavır ve davranışlarını önemsediklerini vurgulayan Seçer, "2, 5 yıllık görev süremiz içerisinde de bu meslek kuruluşlarının temsilcileri ile bırakın Belediye Başkanı, Meslek Odası Başkanı ilişkisini, kardeş ilişkisi kurmuşuz. Bir gönül bağı kurmuşuz. Çünkü bunun temel sebebi, biz bu memlekette huzursuzluk, kavga, ayrımcılık istemiyoruz. Hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz" diye konuştu.

"Biz bu meslek kolunun bir düzene girmesini arzu ederiz"

Başkan Seçer, ilçe belediyelerinde pazar yeri oluşturma, sevk ve idare etme yetkisi olduğunu sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:

"Zaman zaman gözlemliyorum ki pazar yerlerimizin işleyişinde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında bir yetki, görev karmaşası oluyor. Pazar yeri gezmeye diğer başkanlarım gibi ben de zaman zaman halkla, esnafla hasbihal etmek için gidiyorum. Özellikle zabıta hizmetleri konusunda çatıştığımız konular oluyor. Bunu da huzurunuzda söylüyorum. Biz bu meslek kolunun bir düzene girmesini arzu ederiz. Onun için Pazarcılar Esnaf Odası var, Başkanı var, 1500 üyesi var, şimdi bir hizmet binası açılıyor. Emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza, Sayın Pazarcılar Odası Başkanı nezdinde de teşekkür ediyoruz. Elbette ki bu yapılar, bu çatı kuruluşlar olacak ki bir düzen, bir intizam içinde bu kenti yönetmeye sivil toplum örgütleri de bize katkı sunsun. Pazar yerlerinin temizliği, düzeni, kayıt dışı, pazarcı esnafı olmadığı halde gelip tabiri caizse, amiyane tabirler korsan satış yapan, yani o bölgenin huzurunu kaçıran esnafla ilgili de Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri iş birliği halinde tedbirlerini almak zorundalar. "

Protokol konuşmalarının ardından Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından dua okundu ve ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri ardından yeni hizmet binasını gezdi.

Yayın Tarihi: 30. 11. 2021 09: 00: 23

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