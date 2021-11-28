Başkan Seçer, Kuvayi Milliye Caddesi Esnafını Ziyaret Etti

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kenti karış karış dolaşarak vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Seçer, esnaf ziyaretleri kapsamında bu kez Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

Ziyaret boyunca esnafa "hayırlı işler" dileyerek, sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Seçer, yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren esnafın hayır duası aldı. Başkan Seçer, her zaman Mersin esnafının yanında olacaklarını söyledi.

Esnaf ziyaretinde de çocukların özel ilgisi ile karşılaşan Başkan Seçer, çocuklara oyuncak hediye etti. Ayrıca gezi boyunca Büyükşehir ekipleri tarafından vatandaşlara pazar çantası ve şapkalar dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 28. 11. 2021 08: 58: 23

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