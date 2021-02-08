Başkan Savran'a tebrik ziyaretleri

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta Belediye Meclisinde yapılan seçimin ardından göreve başlayan Savran, konuklarını ağırlamaya başladı.

Vali Becel, makamında ziyaret ettiği Savran'a tebriklerini iletirken, kentin gelişip kalkınması için belediyeye verdikleri desteğin devam edeceğini belirtti.

Savran, hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili Becel'e bilgi verdi.

Daha sonra NEVÜ Rektörü Aktekin ile bir araya gelen Savran, görüş alışverişinde bulundu.

Yerel yönetimler ile kamu yararına yönelik her türlü proje ve çalışmaya destek olduklarını ifade eden Aktekin, Savran'a Hacı Bektaş Veli'nin "Makalat" ile Hafız-ı Şirazi'nin "Hafız Divanı" kitaplarını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan