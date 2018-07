Başkan Şahin: "Büyükşehir Samsun İçin Var"

Samsun'u 17 ilçesiyle beraber değerlendirdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Büyükşehir Belediyemiz 17 ilçemizle beraber tüm Samsunumuz içindir" dedi.

Her bir ilçenin ayrı ayrı potansiyelleri olduğunu belirten Başkan Şahin, "Biz bunları harekete geçireceğiz. 17 ilçemizin ortak ve ayrı problemleri var. Biz bunları çözeceğiz. Samsunumuzda yaşayan 1 milyon 300 bin insanımızı ve Samsunumuz dışındaki on binlerce insanımızı hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz. Samsunumuzun her problemine neşter vuracağız. Samsunumuzda ve gurbette yaşayan tüm hemşehrilerimize ayırım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Çözemeyeceğimiz problem yoktur. Büyükşehirimizin tüm imkanları hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edecektir. Ulaşımdan trafiğe, turizmden yatırıma, gençlikten spora, Samsunsporumuzdan amatör spor kulüplerimize, salon sporlarımızdan insanlarımızın yaygın spor yapmasına, tarımdan sanayiye, engellilerimizden üreticilerimize, kültür ve sanattan bilim ve teknolojiye kısacası her alanda Büyükşehir Belediyemiz olacak. Bunu yaparken hükümetimiz, valimiz, milletvekillerimiz, il başkanımız, siyasi partilerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, mülki idare kademelerimiz ile birlikte olacağız. İstişare edeceğiz. Güç alacağız güç vereceğiz. Bundan Samsunumuz kazançlı çıkacaktır. Sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımız, sanatçılarımız, basınımız, bilim adamlarımız, bayan kardeşlerimiz, üniversitemiz, gençlerimiz, çiftçilerimiz, işçilerimiz, engellilerimiz, memurlarımız, sporcularımız, spor adamlarımız, esnaflarımız, sanayici ve iş adamlarımız, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle bir ve beraber olacağız. Uyum içinde çalışacağız. Bundan Samsunumuz kazançlı çıkacaktır. Biz insanımıza hizmet etmeye odaklıyız. Samsunumuzun her alanda daha çok şahlanması, daha çok ileriye taşınması, daha çok gelişmesi, insanlarımızın mutlu ve müreffeh olması için gece gündüz demeden ve halkımızın içinden kopmadan çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz 17 ilçemizle beraber tüm Samsunumuz içindir. Samsunumuzu 17 ilçemizle beraber değerlendiriyoruz. Her bir ilçemiz ayrı ayrı potansiyelleri bulunmaktadır. Biz bunları harekete geçireceğiz. 17 ilçemizin ortak ve ayrı problemleri vardır. Biz bunları çözeceğiz. Samsunumuzda yaşayan 1 milyon 300 bin insanımızı ve Samsunumuz dışındaki on binlerce insanımızı hiçbir ayırım yapmadan kucaklıyoruz. Samsunumuzu Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef olan 2023'e hazırlıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN