Başkan Öztürk kapanma döneminde yapılacak çalışmaları planladı
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Başkan Öztürk kapanma döneminde yapılacak çalışmaları planladı

Başkan Öztürk kapanma döneminde yapılacak çalışmaları planladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sahada görev yapan birim müdürlükleriyle planlama toplantısı yaptı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sahada görev yapan birim müdürlükleriyle planlama toplantısı yaptı.

Ülkemizde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında yapılacak belediye çalışmaları masaya yatırıldı.

Başkanlık makamında yapılan toplantıya belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve şefleri katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; "Bugün başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve şeflerimiz ile çok verimli bir toplantı yaptık. Mesai arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bugünden itibaren ülkemizde tam kapanma uygulaması başlayacak. Belediye kurumunun doğana beşik ölene mezar olma gibi bir görevi olduğu için biz faaliyetlerimize kapanma döneminde de devam edeceğiz. Özellikle hemşerilerimizin 17 günlük kapanmada sabırlı olmalarını istiyorum. Belki maddi belki manevi sorunlar yaşayabilirler. Ama şunu iyi bilsinler biz her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Bir sıkıntısı olan lütfen bize ulaşsın. Vefa Destek Grubunda zabıtamız gayretli çalışmalar yapıyor. Vatandaşlarımız o kanaldan da bizlere ulaşabilirler. Bu süreçte özverili çalışmalarından dolayı bütün personellerimin alınlarından öpüyorum. 17 günlük kapanmada üzerimize düşeni azami şekilde uygulayacağız. Vatandaşlarımızdan da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Aşı sırası gelen hemşehrilerimiz lütfen aşılarını aksatmadan olsunlar. Bayramdan sonra biz vakasız bir Yahyalı arzu ediyoruz. İnşallah turizmin cenneti olan, doğanın sultanı olan Yahyalı'ya tüm doğaseverleri bekliyoruz. İnanıyorum ki bayramdan sonra ilçemize yoğun bir ziyaretçi akını olacak. Turizm bölgesi olarak bizlerde önlemlerimizi almış olacağız. Bu vesile ile yaklaşmakta olan Kadir Gecemizi ve Ramazan Bayramımızı canı gönülden kutluyorum. Buradan tekrardan tüm hemşerilerimize sağlıklı huzurlu mutlu Ramazanlar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Öztürk kapanma döneminde yapılacak çalışmaları planladı
Başkan Öztürk kapanma döneminde yapılacak çalışmaları planladı
Başkan Öztürk kapanma döneminde yapılacak çalışmaları planladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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