Başkan Özlü "Bize yılmak yok, koşmak var"
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Başkan Özlü "Bize yılmak yok, koşmak var"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yapımı devam eden projeleri ve çalışmaları teknik ekibiyle birlikte yerinde inceliyor.

Başkan Özlü
15.09.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:05

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yapımı devam eden projeleri ve çalışmaları teknik ekibiyle birlikte yerinde inceliyor.

Başiskele'deki her bir çalışmayı yakından takip eden Başkan Yasin Özlü, her an sahaya inerek ilgili müdürlerle birlikte çalışmaları denetliyor. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, mesai arkadaşlarına da moral ve motivasyon veriyor. İncelemeler sırasında açıklama yapan Başkan Özlü, "Korona virüs Salgını sürecinde ilçemizde halkımızın sağlığını korumak için bir yandan Kovid-19 ile mücadelemiz devam ederken, bir yandan da kentimizde hava durumları müsaade ettikçe üst yapı çalışmaları ile güzel işleri sürdürmeye devam ediyoruz. 'Aşkınan Çalışan Yorulmaz' şiarıyla bize yılmak yok koşmak var" dedi.

İlçede vatandaşların talepleri ve ihtiyaçlara göre çözüm ürettiklerini ifade eden Özlü, "Programladığımız üst yapı takvimimize göre sürekli sahadaki çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Nerede bir taş koyuyorsak kentimize ve kentlimizin ayakları altına onları yerinde inceliyor çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah hemşehrilerimizin daha huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Yapılan hizmetlerin halkımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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