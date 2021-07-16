Başkan Özgan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı
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Başkan Özgan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

Başkan Özgan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı
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Başkan Özgan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm hemşerilerinin kurban bayramını kutladı.

Başkan Özgan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm hemşerilerinin kurban bayramını kutladı.

Başkan Özgan mesajında; "Bizleri bir mübarek Kurban Bayramına daha ulaştıran Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Hepimizin bildiği üzere bayramlar varsa çevremizde küskünlerin barıştırıldığı, hasta ve yaşlıların, hısım akraba ve büyüklerimizin, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin ziyaret edildiği, küçüklerimizin ve ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin sevindirildiği mübarek günlerdir. Bizlerde hep beraber Allah nasip ederse kurbanlarımızı keserek ibadetimizi yerine getireceğiz. Cenab-ı Allah'tan başta İslam Alemi olmak üzere tüm Kozanlı hemşerilerime sevdikleri ile beraber sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Kesmiş olduğunuz kurbanların Allah katında kabul görmesini diliyorum. Size ve sevdiklerinize iyi bayramlar diliyor, Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyorum. " Dedi.

Kaynak: Habermetre

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