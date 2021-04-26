Başkan Özen, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi
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Başkan Özen, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi

Başkan Özen, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz

Yarışmaya katılan tüm çocukları kutlayan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için resim yarışması düzenledik. Çocuklarımızın sanatla, kültürle iç içe olması geleceğimiz çocuklarımız için önemli. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi göz önünde bulundurularak çocuklarımıza yönelik daha öncede düzenlemiş olduğumuz yarışmalara bir yenisini daha eklemiş olduk. Görüyoruz ki katılım her zaman yüksek. Bu da bizim farklı projelere yönelmemize sebep oluyor. Biz çocuklarımız için, gençlerimiz için hizmet vermeye, projelere devam edeceğiz onlarda üretmeye devam edecekler. Biz, çocuklarımız milli bayram heyecanını coşkuyla yaşayabilsinler, aynı ruhu hissetsinler diye etkinlikler düzenledik. Önceliğimiz çocuklarımızın sevinci ve mutluluğu. Biz Sapanca Belediyesi olarak oluşturduğumuz her faaliyette ve ilçemiz adına yaptığımız, yapacağımız her planlamada geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi yarınlara sahip olmaları için çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu vesile ile tekrardan kutluyorum" dedi.

Yarışmamıza katılan tüm çocuklarımıza da teşekkür ediyorum

Başkan Özen "Korona virüs salgını sebebiyle çocuklarımız bu 23 Nisan'ı evlerinde geçirmek durumunda kaldılar. Biz milli bayram heyecanını hep birlikte yaşayalım, 23 Nisan coşkusunu paylaşalım diye çocuklarımızdan hayallerindeki 23 Nisan'ı resimlemelerini istedik. Elimize birbirinden güzel resimlerle ulaştı. 23 Nisan konulu resim yarışmamızın kazananlarını yürekten kutluyorum, yarışmamıza katılan tüm çocuklarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki yıl çocuklarımız ellerinde bayrakları ile bayram coşkusunu caddelerimizde, sokaklarımızda tüm heyecanıyla yaşayacaklar" dedi ve dereceye giren çocuklara ödüllerini takdim etti.

Resim yarışmasında; Birincilik ödülünü Sapanca İlkokulundan Mina Beytemur, İkincilik ödülünü Sapanca İlkokulundan Aden Dağtekin, Üçüncülük ödülünü Sinan Göksun İlkokulundan Ecrin Altun aldı.

Kaynak: Bültenler

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