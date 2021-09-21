Başkan Nursaçan: 'Kayseri, dış ticarette modeldir' - Haberler Ekonomi
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Başkan Nursaçan: "Kayseri, dış ticarette modeldir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Nursaçan:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin belirlediği Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması araştırmasına değinerek ilk 1000'de yer alan 21 Kayseri firmasını tebrik etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin belirlediği Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması araştırmasına değinerek ilk 1000'de yer alan 21 Kayseri firmasını tebrik etti. Nursaçan, Kayseri'nin dış ticarette model alınması gereken bir il olduğunu söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türk sanayicisinin sessiz sedasız adeta destan yazdığını ifade ederek pandemi döneminde dünyanın en hızlı toparlanan ülkesinin Türkiye olmasında sanayicilerin önemli rol oynadığını kaydetti. Üretime dayalı büyümenin doğru ve tutarlı büyüme olduğunu dile getiren Başkan Nursaçan; "Türkiye, son yıllarda üretime dayalı büyüme göstergeleriyle öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Bu çizgimizi sürdürmek ve daha fazla üretmek zorundayız. Büyüme rakamlarına katkı veren Türk sanayicisini tebrik ediyorum. TİM'in açıkladığı ilk 1000 ihracatçı firmamızı kutluyorum. İlk 1000'de yer alan 21 Kayseri firmamızı ayrıca tebrik ediyorum. Bu firmalarımızdan önümüzdeki yıllarda yeni başarı hikayeleri bekliyoruz" dedi.

Kayseri sanayicisinin dış ticaretteki başarısına da vurgu yapan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan; "Yılın ilk 7 aylık verilerine göre Kayseri 1 milyar 941 milyon 804 bin dolarlık ihracat, 957 bin 096 bin dolarlık ithalat yaptı. İlk 7 aylık verilere göre dış ticaret fazlamız 984 milyon dolar. Kayseri son 8 yıldır sürdürülebilir bir şekilde dış ticaret fazlası veren il durumunda. Bu özelliğimizle dış ticarette adeta model haline geldik" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Başkan Nursaçan: 'Kayseri, dış ticarette modeldir' - Haberler Ekonomi
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