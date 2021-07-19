OSBÜK Başkanı Kütükcü'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
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OSBÜK Başkanı Kütükcü'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

OSBÜK Başkanı Kütükcü'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Kurban Bayramı'nda da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bayramın huzur, sağlık ve berekete vesile olmasını temenni etti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Kurban Bayramı'nda da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bayramın huzur, sağlık ve berekete vesile olmasını temenni etti.

Kütükcü, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Her ne kadar ülkemizde aşılama önemli bir orana ulaşmış olsa da tüm dünyayı saran bu salgın, ülkemizdeki etkisini de sürdürüyor. Dolayısıyla bu Kurban Bayramı'nda da tedbiri elden bırakmamalı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uymalıyız. İnşallah birlik ve beraberlik içinde, tedbirlere azami ölçüde uyarak bu dönemi de salimen atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin, OSB camiamızın ve iş dünyamızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın huzur, sağlık ve berekete vesile olmasını temenni ediyorum."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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