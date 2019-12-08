Başkan Kılca, okulları ziyaret ediyor

08.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:34

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Eğitim alanındaki yatırım ve projeleriyle ilçenin eğitim kalitesine önemli desteklerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçedeki tüm okulları ziyaret ediyor. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte gerçekleştirilmeye başlanan ziyaretler kapsamında Başkan Kılca, ilçe merkezindeki okulların yöneticileri, öğretmen ve öğrencileriyle buluşuyor. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu ile Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fehmi Adam'ın da eşlik ettiği ziyaretlerin ilk durakları Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Alaeddin Keykubat İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Bayır İmam Hatip Ortaokulu ile İsmet Paşa İlköğretim Okulu oldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, söz konusu okulların yöneticileri ve öğretmenleriyle bir araya gelerek okulun yürüttüğü faaliyetler, projeler ile okullarının ihtiyaçları konusunda bilgi alışverişi ve istişarelerde bulundu.



"Eğitim ile alakalı birçok projeyi hayata geçireceğiz"



Başkan Hasan Kılca, okul idarecilerinin yanı sıra öğrencilerle de buluştu. Karatay Belediyesi olarak eğitime yönelik yatırım ile projelerini anlatan Başkan Kılca, söz konusu projelerle aslında Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptıklarını belirtti. Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyor ve önceliği eğitime vererek hizmet veriyoruz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte eğitimin kalitesinin artması için okullarımızın bahçelerinin, spor salonlarının ve konferans salonlarının yenilenmesi ile iyileştirilmesine yönelik birçok çalışma yürütüyoruz. Bu yıl ilkokula başlayan tüm öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteği verdik. TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ile bir protokol imzalayarak yine ilçemizdeki bütün okullarımıza TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kuruyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 8. sınıflara yönelik bir deneme sınavı yaptı. Bizler de Karatay Belediyesi olarak bu denemede başarı gösteren 2 bin öğrenci kardeşimize 8 bin adet LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) destek kitabı hediye ettik. Eğitime katkı ve desteklerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki dönemlerde de eğitim ile alakalı birçok projeyi hayata geçireceğiz" dedi.



"Ülkemizin ve bizlerin geleceği sizlersiniz"



Başkan Hasan Kılca, öğrencilere çok iyi çalışmalarını ve kendilerini iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde de bulundu. Başkan Kılca, "Hepimiz siz kıymetli çocuklarımız ve öğrencilerimiz için çalışıyoruz. Sizlerin iyi yetişmesi ve geleceğe hazırlanması için gayret gösteriyoruz. Yine okul idaremiz, öğretmenlerimiz de sizlerin başarısı ve iyi yetişmesi için çalışıyor. Sizlere düşen de iyi çalışmak ve başarılı olmak. Çünkü ülkemizin ve bizlerin geleceği sizlersiniz. Sizlerin çabası da bizleri umutlandırıyor" şeklinde konuştu.



Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise, öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz; siz kıymetli yavrularımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için büyük gayret gösteriyor. Karatay Belediyemiz de bu konuda bizlere çok büyük katkılar sunuyor. Bir yandan yeni okullar inşa ediyor diğer taraftan da eğitime yönelik birçok projeyi hayata geçiriyor. Ben, bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA