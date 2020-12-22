Başkan Kılca, her sabah personelle buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Kılca, her sabah personelle buluşuyor

22.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:13
Başkan Kılca, her sabah personelle buluşuyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye bünyesinde hizmet veren birimlerle her sabah buluşarak mesaiye başlıyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye bünyesinde hizmet veren birimlerle her sabah buluşarak mesaiye başlıyor.

Katılımcı ve dinamik bir yönetim anlayışı benimseyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her sabah güne belediye personeliyle buluşarak başlıyor. Bu kapsamda Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi bünyesinde hizmet yapan birimlerin müdürleri, büro yöneticileri ve bütün personelinin katıldığı istişare toplantıları gerçekleştiriyor. Söz konusu programlarla hem birim müdürlerinin, yöneticilerinin ve personelin gün içinde yaptığı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuluyor hem de ortaya çıkan farklı öneri veya çözümlerin hayata geçmesi sağlanmış oluyor.

Hasan Kılca, her fikre ve öneriye açık olmanın bir anlamda çözüme yakın olmak anlamında geldiğine vurgu yaparak, belediyecilik hizmetlerinde birçok kesimin olduğu gibi belediye personelinin de kendileri için önemli olduğunu söyledi. Karatay Belediyesi olarak güler yüzlü, güvenilir ve gayretli belediyecilik anlayışını uyguladıklarını belirten Başkan Kılca, "İşimizi yaparken de ekip ruhu içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belediyede görev yapan her birimin her personelin katkısına önem veriyoruz. Çünkü personelimiz, hizmet verdiğimiz vatandaşımızla birebir irtibat halinde olan, günün her saatinde sahada bulunan ve bu manada da belediyenin görünen yüzleri konumundadırlar. Bu bağlamda her bir vatandaşımızın hakkını gözeterek işimizi yaparken personelimizin fikirlerini, talep ve önerilerini almaya gayret ediyoruz. Katılımcı ve dinamik belediyecilik anlayışıyla hareket ederek Allah'a çok şükür ki Karatay'da belediyecilik adına bugüne kadar birçok güzelliğe birlikte imza attık. Bundan sonra da bu güçlü ailemizle birlikte omuz omuza çalışacağız ve Karatayımızı daha da güzelleştireceğiz. Bu vesileyle büyük bir özveri gösteren ve örnek bir çalışma ortaya koyan bütün çalışma arkadaşlarımla gurur duyduğumu ifade ediyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Başkan Kılca, her sabah personelle buluşuyor
Başkan Kılca, her sabah personelle buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Burak Özçivit Aslı Tandoğan Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Abdullah Avcı Mbwana Samatta Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kılca, her sabah personelle buluşuyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:56:12. #1.14#
title