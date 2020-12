Başkan Kılca, her sabah personelle buluşuyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye bünyesinde hizmet veren birimlerle her sabah buluşarak mesaiye başlıyor.

Katılımcı ve dinamik bir yönetim anlayışı benimseyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her sabah güne belediye personeliyle buluşarak başlıyor. Bu kapsamda Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi bünyesinde hizmet yapan birimlerin müdürleri, büro yöneticileri ve bütün personelinin katıldığı istişare toplantıları gerçekleştiriyor. Söz konusu programlarla hem birim müdürlerinin, yöneticilerinin ve personelin gün içinde yaptığı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuluyor hem de ortaya çıkan farklı öneri veya çözümlerin hayata geçmesi sağlanmış oluyor.

Hasan Kılca, her fikre ve öneriye açık olmanın bir anlamda çözüme yakın olmak anlamında geldiğine vurgu yaparak, belediyecilik hizmetlerinde birçok kesimin olduğu gibi belediye personelinin de kendileri için önemli olduğunu söyledi. Karatay Belediyesi olarak güler yüzlü, güvenilir ve gayretli belediyecilik anlayışını uyguladıklarını belirten Başkan Kılca, "İşimizi yaparken de ekip ruhu içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belediyede görev yapan her birimin her personelin katkısına önem veriyoruz. Çünkü personelimiz, hizmet verdiğimiz vatandaşımızla birebir irtibat halinde olan, günün her saatinde sahada bulunan ve bu manada da belediyenin görünen yüzleri konumundadırlar. Bu bağlamda her bir vatandaşımızın hakkını gözeterek işimizi yaparken personelimizin fikirlerini, talep ve önerilerini almaya gayret ediyoruz. Katılımcı ve dinamik belediyecilik anlayışıyla hareket ederek Allah'a çok şükür ki Karatay'da belediyecilik adına bugüne kadar birçok güzelliğe birlikte imza attık. Bundan sonra da bu güçlü ailemizle birlikte omuz omuza çalışacağız ve Karatayımızı daha da güzelleştireceğiz. Bu vesileyle büyük bir özveri gösteren ve örnek bir çalışma ortaya koyan bütün çalışma arkadaşlarımla gurur duyduğumu ifade ediyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı