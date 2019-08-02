Başkan Kılca esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Cuma Buluşmaları programlarını sürdüren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Köprübaşı Mahallesi Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camii'nde Cuma Namazı'nın ardından vatandaş ve esnafla buluştu.

Başkan Hasan Kılca, buluşma kapsamında vatandaşın Cuma Günü'nü tebrik ederek esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

Bölge esnafı ve vatandaşların taleplerini de dinleyerek bölgenin ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulunan Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları'nın Karatay'ın çok güzel bir geleneği haline geldiğine vurgu yaparak, bu geleneği sürdürmenin öneminden söz etti.

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZA HİZMETKÂR OLMAK

Kılca, "Cuma Günü'nün rahmetine ve bereketine ortak olduğumuz, hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı bulduğumuz Cuma Buluşmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü bu tür buluşmaların ilçemiz ve insanımız arasındaki kaynaşmasına çok şey kattığına inanıyorum. İlçemizdeki birlik ve kardeşlik ortamının tesisi ve devamı da aslında her Karataylının önemli bir hassasiyeti olmalı. Bu konuda gayret gösteren tüm hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün de Köprübaşı Mahallesi'ndeki Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camimizde Cuma Namazı'nın ardından vatandaş ve esnaflarımızla buluştuk. Hemşehrilerimizle hasbihal etme ve taleplerini dinleme imkânı bulduk. Bizim için önemli olan ve bizleri mutlu eden, her daim vatandaşlarımızın arasında olmak ve onlara hizmetkâr olmaktır. Göreve geldiğimizden bu yana da Karatay Belediyesi olarak ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında tüm ekiplerimizle birlikte hummalı bir çalışma içindeyiz. Hedefimiz yeni projeler ve yatırımlarla ilçemizin çehresini değiştirmek, hemşehrilerimizin hak ettiği yatırımları alması için gayret göstermek. Bu konuda bizlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, parti teşkilatlarına, yine büyük desteklerini asla esirgemeyen tüm Karataylı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya Cuma Buluşması'nda AK Parti MKYK Üyesi Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem eşlik etti.

Kaynak: Bültenler