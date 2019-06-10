Başkan Gökhan Yüksel, Kartallı vatandaşların bayramına ortak oldu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan Bayramı'nı Kartal'da geçirerek vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, çeşitli notlar alarak ilgili müdürlüklere sorunların çözülmesi için talimatlar verdi.

Başkan Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Saadet Partisi (SP) Kartal İlçe Başkanlıkları ve CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programlarına katılarak partililerle bayramlaştı. Ardından Atalar Mahallesi ve Çırçır Caddesi esnafını gezerek vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Yüksel, sık sık sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Erzincan Refahiye Çatak, Kırantepe, Ören Köyleri birlik şöleni ve pikniğine katılan Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Başkan Yüksel; Tunceli Mazgirt Geçitveren Köyü Derneği, Erzurum Çat ve Çevre Köyleri Derneği, Sivas Hafik Düğer Köyü Derneği ve Ordu Akkuş Ortabölme Köyü Derneğinin Aydos Ormanı'nda düzenledikleri pikniklere katıldı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Gökhan Yüksel, "Hepinizin yüzünde gülümseme var. İnşallah bu güler yüzünüz hep böyle devam eder ve böyle güzel günlerde buluşmaya devam ederiz. Paylaşılamayacak hiçbir şey yok. Sorunlarımızı hep birlikte gülümseyerek mücadeleyle aşabiliriz. Kartal Belediyesi'nin kapıları size sonuna kadar açık. Sorunlarınızla her zaman ilgileneceğiz. Bizler sizlerle ilgilendikçe de her şey çok güzel olmaya devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA