Başkan Geylani'den "Değerlendirme toplantısı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Geylani'den "Değerlendirme toplantısı"

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediye tarafından önümüzdeki günlerde ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde yürütülecek olan alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Başkan Geylani'den
30.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:32

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediye tarafından önümüzdeki günlerde ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde yürütülecek olan alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Konu ile ilgili Tatvan Öğretmenevi bahçesinde basın toplantısı düzenleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, insanın Cumhuriyet Caddesi'nde yürütülecek olan alt ve üst yapı çalışmalarını detayları ile ilgili bilgi verdi. Tatvan Belediyesi olarak ilçenin en işlek ve en büyük caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde yürütecekleri alt ve üstyapı için ilk kazmayı önümüzdeki günlerde vuracaklarını belirten Başkan Geylani, yapılacak çalışmaların 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

"180 Milyonluk maliyetli proje için ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak"

Tatvan Belediyesi olarak ilçe merkezinde yürütecekleri alt ve üst yapı çalışmalarını 27 ayrı ekiple eş zamanlı olarak yürüteceklerini ifade eden Başkan Geylani, "İlçemizdeki en işlek ve en uzun caddesinin başında Cumhuriyet Caddesi geliyor. Tatvan Belediyesi olarak bizler bu caddemizdeki gerekli alt ve üst yapı çalışmalarını gerçekleştirmek için kolları sıvadık. Yapılacak olan projenin yaklaşık maliyeti 180 milyonu buluyor. Maliyetin tamamı Tatvan Belediyesi tarafından karşılanacak olup, bunun içinde iller bankasından kredi kullanılacak. Burada hiç bir hibe ve destek yok. Bu çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde ilk kazmayı vurmuş olacağız. Toplam 27 ayrı ekiple yapacağımız bu çalışmaları 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Gerçekleştireceğimiz altyapı çalışmalarında başta şebeke suyu kanalizasyon su giderleri ve doğalgaz hatları başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yapmış olacağız. Altyapıdaki bu çalışmalarımızın tamamlanmasının hemen akabinde ise karayolları tarafından gerekli üst yapı çalışmalarına ivedilikle başlamış olacak. Karayollarının üst yapıdaki çalışmalarını tamamlamasının ardından ise belediyemiz tarafından yine çevre düzenlemesi ve ışıklandırma başta olmak üzere gerekli üstyapı çalışmaları da kısa sürede tamamlanmış olacak genel itibariyle Cumhuriyet Caddesi'nde başlatmış olduğunuz tüm çalışmaları 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Ben şimdiden başlatacağımız bu çalışmanın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, çalışmayı yürütecek olan ekiplerimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Altyapının yüzde 60'ı tamamladı"

Belediye olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilçeyi adeta şantiye alanına çevirdiklerini dileklerini belirten Başkan Geylani, "Göreve geldiğimizde yüzde 22'sinin tamamını altyapıda bugün yaptığımız çalışmalarla yüzüne 60'a ulaşmış durumdayız. Ancak, karayolları tasarrufunda olan Cumhuriyet Caddesi bu yüzden biraz gecikti. Aslında önceliğimiz buradan başlamaktı. Gerekli protokollerden sonra burada çalışmaya başlayacağız. En geç 1 Nisan'da başlaması gereken altyapı çalışması korona virüs tedbirlerinden ötürü ertelemek durumunda bıraktık. Nisan'da yapılan toplantıda 1 Haziranda normalleşme süreciyle birlikte buraya başlayacağız. Bu cadde geçiş güzergahı olduğu için sıkıntılı olacak. Bu nedenle burada zahmetli bir işe giriyoruz. 150 kilometre altyapı ve 172 kilo metre içme suyu, kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz ve drenaj hatlarının çalışması yapılacak. Toplam 5 ayrı noktadan başlanacak ve ekipler ayrı ayrı noktalarda çalışacak ve ilave 2 ekip daha bulunacak. Eş zamanlı çalışılacak mahallerde de de ayrıca ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek. Altyapısı biten mahallerde hemen üst yapı çalışmalarına başlanacak. Kaldırım peyzaj ve aydınlatma çalışmaları da Cumhuriyet Caddesinde yapılacak. Aynı zamanda bu işlemler sahile inen yollarda da uygulanacak. Tahminen 4-5 ay sürecek bu çalışmalar. Çalışmaları tamamlanan yollarımız parke ile kaplanacak. ve bu caddelerdeki araç trafiği ise tekyönlü yapılmaya devam edecek. Geçen sene yetiştiremediğimiz mahalleleri de bu yıl tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"Korona virüsle mücadelede elimizden geleni yaptık"

Tatvan Belediyesi olarak korona virüs salgını ile ilgili ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Geylani, "Korona virüs vakalarının görülmesinin hemen ardından gereken bütün önlemleri aldık ve belediye olarak ücretsiz maske üretimi yaptık. Bu kapsamda; 5 bin adet siper maske, 5 bin adet koli dağıtımını küçük esnafımıza yaptık. Bu süreçte Türkiye örnek bir ülkeydi. Avrupa'da durum daha kötüye gidiyor. Süreç bitmiş değil tedbiri elden bırakmamak lazım. Süreci atlatmak alınacak tedbirlere bağlı. Böyle devam ederse daha rahat atlatırız" şeklinde sözlerini tamamladı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu Haber
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı? Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş Haber
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Burhan Kuzu, 'Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?' sorusuna yanıt verdi
Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Rüştü Zorlu Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Fahrettin Koca
Magazin Özkan Uğur Şeyma Subaşı Demet Akalın Ayça Varlıer
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Haziran Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Başkan Geylani'den "Değerlendirme toplantısı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 17:32:01. #1.15#
title