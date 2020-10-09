Başkan Erdoğan vatandaşlarla buluştu
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Başkan Erdoğan vatandaşlarla buluştu

09.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:12
Başkan Erdoğan vatandaşlarla buluştu

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, esnaf ve vatandaşların bulunduğu çay davetine katıldı.

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, esnaf ve vatandaşların bulunduğu çay davetine katıldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, akşam katıldığı merasim ve programların ardından Sakarya Mahallesi'ndeki esnafın çay davetini geri çevirmedi. Çan Caddesi'nde kahvehanede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan, çay içip sohbet ederek talepleri dinledi ve Biga'da yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösterdiklerini, esnaf ve hemşehrileriyle buluştuğunda mutlu olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, Biga'yı ortak akılla yönetmenin, fikir alışverişinde bulunmanın en önemli yerlerinin de böyle buluşmalar olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, esnaf ve vatandaşlarla kahvehanede buluştuktan sonra müsait olan komşularını da çay içmeye davet etti. Başkan Erdoğan sosyal medya paylaşımında, "Bu akşam esnaf arkadaşlarımızın daveti üzerine Sakarya Mahallemizdeki Çan Caddesi üzerinde kahvehanesi bulunan Nihat abimizin mekanına geldik. Müsaitseniz çaya bekleriz" ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'ın davetiyle de vatandaşlar çay içmeye ve sohbet etmeye geldi. Mahalle esnafı ve sakinleri, masalarına konuk olan Başkan Bülent Erdoğan'a teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Başkan Erdoğan vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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