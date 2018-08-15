Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Kritik Atama!
Başkan Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına yaptığı atama Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığına Dr. Uğur Namık Küçük atandı.
MERKEZ BANKASIN'NA YENİ ATAMA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, TCMB Başkan Yardımcılığına Dr. Uğur Namık Küçük getirildi.
Söz konusu atama 1211 sayılı kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.