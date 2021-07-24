Başkan Eken, basın emekçilerinin bayramını kutladı

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın emekçilerinin bayramını kutladı.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın emekçilerinin bayramını kutladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle açıklamalarda bulundu. Başkan Eken, "Demokrasi kültürünün yerleşmesi, bir yaşam biçimine dönüştürülerek özümsenmesi, o ülkedeki basının konumu ve yapısıyla yakından ilgilidir. Basının, özgür ve yansız olmadığı bir ülkede demokrasi ve insan haklarından söz etmek mümkün değildir. Demokratik yapının, düşünce ve ifade özgürlüğünün en önemli göstergesi de basın özgürlüğüdür. Bugün, artık basın özgürlüğü, bir iletişim özgürlüğü ve iletişim hakkı olarak vazgeçilemez temel hak ve özgürlüklerden biridir. Günümüzde haber alma ve bilgi edinme hakkının en kutsal haklar arasındadır. Bu hakkın en önemli basamağını da basın çalışanları ve haberciler oluşturmaktadır" dedi.

" Basın, milletin sesidir"

Başkan Mustafa Eken "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi basın, milletin sesidir. Sansürsüz, tarafsız, doğrunun yanında, kamuoyunun aydınlatılması görevini yerine getirme mücadelesinde günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı