Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi Samsun'da İlkadım Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmayarak beslenme noktalarına mama ve su bıraktı.

Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi

SAMSUN - Samsun'da İlkadım Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmayarak beslenme noktalarına mama ve su bıraktı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi.

Korona virüsü önlemleri kapsamında, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mahallelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirirken İlkadım Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. İlkadım'ın çeşitli noktalarında oluşturulan beslenme noktalarında sokak hayvanları için su ve mama bırakıldı.

"Kendi elleriyle besledi"

Tam kapanma nedeniyle hafta sonu sahada ekiplerin çalışmalarını yerinde incelerken Sağlık İşleri ekibiyle birlikte beslenme noktalarına giden Başkan Demirtaş kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi. Sokak hayvanlarına mama ve su veren Başkan Demirtaş, "Onlar bizim sevimli dostlarımız. Onların da haklarına saygı duyuyoruz. Küçük ve sevimli dostlarımızın ihtiyaçları için, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Unutmayalım, bugün evde kalarak yarınımızı, geleceğimizi kurtaracağız. Sokaklarda yalnız kalan can dostlarımızı merak etmeyin. Sokaklardaki minik dostlarımızın bize her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu şu zamanda onları düzenli olarak ziyaret etmeye devam ediyoruz. Onları düzenli olarak besliyor, mamasız, susuz ve en önemlisi sevgisiz bırakmıyoruz. Birlikte yaşadığımız ve dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının sokağa çıkma kısıtlamasında olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Ekmek israfını mamaya dönüştüreceğiz"

İlkadım ilçesinde kısa zamanda hayat geçecek olan "Bayat Ekmek Toplama Kutuları" projesini ilçeye kazandıracaklarının müjdesini veren Başkan Demirtaş, "Belediyemiz, toplanan bayat ekmeklerin çöpe atılması yerine, sahipsiz sokak hayvanlarına vererek yemden tasarruf etmiş olacağız. Toplanan ekmekler, parklarımızda bulunan bu beslenme noktalarına bırakılarak, sokak hayvanlarına yem olacak. Böylece şehrimizde ekmeğin çöpe atılması, israf edilmesi önlenmiş olacak" diye konuştu.

Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi
Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi
Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi
Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu Samsunspor Başkanı Yıldırım: Sözlerim yanlış anlaşıldı, üzgünüm
Bakan Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu Samsunspor Başkanı Yıldırım: Sözlerim yanlış anlaşıldı, üzgünüm
Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Feyza Aktan Serdar Ortaç
Spor Diego Cyle Larin Gökhan Töre Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 14:31:23. #1.15#

title