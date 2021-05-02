Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi

Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi Samsun'da İlkadım Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmayarak beslenme noktalarına mama ve su bıraktı.

Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi

SAMSUN - Samsun'da İlkadım Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmayarak beslenme noktalarına mama ve su bıraktı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi.

Korona virüsü önlemleri kapsamında, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mahallelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirirken İlkadım Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. İlkadım'ın çeşitli noktalarında oluşturulan beslenme noktalarında sokak hayvanları için su ve mama bırakıldı.

"Kendi elleriyle besledi"

Tam kapanma nedeniyle hafta sonu sahada ekiplerin çalışmalarını yerinde incelerken Sağlık İşleri ekibiyle birlikte beslenme noktalarına giden Başkan Demirtaş kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi. Sokak hayvanlarına mama ve su veren Başkan Demirtaş, "Onlar bizim sevimli dostlarımız. Onların da haklarına saygı duyuyoruz. Küçük ve sevimli dostlarımızın ihtiyaçları için, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Unutmayalım, bugün evde kalarak yarınımızı, geleceğimizi kurtaracağız. Sokaklarda yalnız kalan can dostlarımızı merak etmeyin. Sokaklardaki minik dostlarımızın bize her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu şu zamanda onları düzenli olarak ziyaret etmeye devam ediyoruz. Onları düzenli olarak besliyor, mamasız, susuz ve en önemlisi sevgisiz bırakmıyoruz. Birlikte yaşadığımız ve dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının sokağa çıkma kısıtlamasında olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Ekmek israfını mamaya dönüştüreceğiz"

İlkadım ilçesinde kısa zamanda hayat geçecek olan "Bayat Ekmek Toplama Kutuları" projesini ilçeye kazandıracaklarının müjdesini veren Başkan Demirtaş, "Belediyemiz, toplanan bayat ekmeklerin çöpe atılması yerine, sahipsiz sokak hayvanlarına vererek yemden tasarruf etmiş olacağız. Toplanan ekmekler, parklarımızda bulunan bu beslenme noktalarına bırakılarak, sokak hayvanlarına yem olacak. Böylece şehrimizde ekmeğin çöpe atılması, israf edilmesi önlenmiş olacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı