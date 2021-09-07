Başkan Demir: "Parktek'leri kaldıracağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Parktek'in sözleşmesi bu yıl sonunda bitiyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Parktek'in sözleşmesi bu yıl sonunda bitiyor. Parktek'leri kaldıracağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin başkanları ile bir araya geldi. Talep ve önerileri dinleyen Demir, ortak akıl ile şehrin gelişmesinde önemli rol üstlenen dernek başkanlarına Samsun'a yapılan ve yapılması planlanan yatırımları anlattı.

"50 yazan yeri 77'e, 70 yazan yeri 82'ye çıkardık"

Özellikle trafik projelerinde üzerinde durdukları en önemli noktanın can güvenliği olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Demir, dikkatli ve bilimsel bir proje hazırlandığını, bu konsepte Türkiye'de uygulanacak ilk proje olduğunu ifade etti. Yapılan sistemle anlık radarların kaldırılacağını açıklayan Demir, "Samsun'da artık anlık radar olmayacak. Hız koridorları oluşturacağız. 50 yazan yeri 77'e, 70 yazan yeri 82'ye çıkardık" diye konuştu.

"Parktek'leri kaldıracağız"

Sistemin üniversite kavşağından başlayıp Belediye Evleri sapağına kadar geleceğini dile getiren Mustafa Demir, "Merkezdeki 100. Yıl Bulvarı da bu sisteme dahil. Bazı kavşakları büyütüyoruz. Çoğu yerde küçük göbekleri kaldırıyoruz. Bu sistemi tüm belediye hizmetlerine ve halk kullanım alanlarına yaygınlaştıracağız. Toplu taşımayı Akıllı Şehir Sistemi'ne dahil edeceğiz. Parktek'in sözleşmesi bu yıl sonunda bitiyor. Parktek'leri kaldıracağız. Çevreci, ekonomik ve sessiz çalışan elektrikli otobüsleri de Türkiye'de ilk kez Samsun'da biz hayata geçiriyoruz. Hedefimiz Samsun'daki tüm toplu ulaşımı elektrikli otobüs sistemine çevirmek. Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak bir proje" açıklamasında bulundu.

"OMÜ'den 19 Mayıs'a kadar sahil kıyısını planlıyoruz"

Alt yapı çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başkan Demir, "İncesu, Altınkum, Çatalçam, Taflan, Dereköy o bölgenin bütün altyapısını bu sene bitiriyoruz. Önümüzdeki sene yolun üstüne başlayacağız. OMÜ'den 19 Mayıs'a kadar sahil kıyısını planlıyoruz. Costal'dan da Hürriyet'e kadar olacak proje çalışmasını başlattık. Dünyada sahili bu kadar güzel projelendirmiş tek il biz olacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı