Başkan Demir gece gündüz sahada
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Başkan Demir gece gündüz sahada

11.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:16
Başkan Demir gece gündüz sahada

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonunu da ziyaret ve incelemeler ile sürdürdü.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonunu da ziyaret ve incelemeler ile sürdürdü. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Demir, devam eden yatırımları da yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Samsun'u her alanda çağdaş şehircilik anlayışına kavuşturmak için gece gündüz durmadan çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gönül belediyeciliğini ön planda tutarak hizmetlerini sürdürüyor. Hafta sonu da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını ve önerilerini dinleyen Başkan Demir, yapılan yatırımları da yerinde inceledi. Her zaman vatandaşların arasında olan ve onlarla fikir alışverişinde bulunarak önerilerini dikkate alan Başkan Demir, 7'den 70'e herkesin yüreğine dokunmaya çalışıyor. Çocuklarla sohbet edip onlara hediyeler veren Başkan Mustafa Demir, belediyenin Atlı Spor Tesisi'ni de ziyaret ederek atları sevdi.

Hafta sonu ekip arkadaşlarıyla birlikte sahada olan ve yapılan yatırımları yerinde inceleyerek, çalışan mesai arkadaşları ve işçilerle bir araya gelen Başkan Mustafa Demir, esnafları da ziyaret ederek 'Hayırlı işler' diledi. Kavak ilçesindeki konkasör (taş kırma) tesisinde incelemelerde bulunan Başkan Demir, "Yolun temel malzemesini kendi tesislerimizde üretiyoruz. Daha kısa sürede ve uygun maliyetle ilçelerimizdeki yol sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Daha sonra Asarcık ilçesine geçen Başkran Demir, burada da Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ve MHP İlçe Başkanı Hasan Demirci ile birlikte Acısu-Değirmencioğlu mahalleleri grup yolunda yapımı devam eden beton yol çalışmalarını inceledi. - SAMSUN

Başkan Demir gece gündüz sahada
Başkan Demir gece gündüz sahada
Başkan Demir gece gündüz sahada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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