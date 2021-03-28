Başkan Çolakbayrakdar: "Yeşil alan miktarı daha da artırılacak"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Yeşil alan miktarı daha da artırılacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Çolakbayrakdar: 'Yeşil alan miktarı daha da artırılacak'

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre düzeni ve yeşilin önemine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İlçemiz sınırları içerisinde yer alan yaşam alanlarını yapılan çalışmalarla yeşil alan ağırlıklı daha da güzelleştiriyoruz " dedi.

Parkların güzelleşmesi ve işlevselleşmesi için farklı konsept çalışmaları uyguladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, özellikle daha güzel yarınlar için yeşil alanlar inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

İlçeye yeni yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımı sağlanırken; zararlı bakterilerin oluşumunu da mümkün olduğunca önlemeye çalışıyor ve dezenfekte çalışmalarını periyotlar halinde gerçekleştiriyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak, sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Bu çerçevede Kocasinan'ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan'a yeni bir soluk kattık. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, "Yaşamak ve Yaşatmak için sloganımızda sıklıkla belirttiğimiz gibi daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: 'Yeşil alan miktarı daha da artırılacak'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Yeşil alan miktarı daha da artırılacak'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Yeşil alan miktarı daha da artırılacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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