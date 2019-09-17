17.09.2019 18:16

Başkan çevre temizliği yaptı, sağlık için yürüdü

Mersin'de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve belediye personeli, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çevre temizliği yaptı ve belediyeye yürüyerek geldi.

Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlama etkinliklerinin ikinci gününde 'Sokakta Temizlik Var' projesini de başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Çukurova, Çavuşlu ve Akbelen Mahallelerinde yürütülen proje kapsamında her gün üç mahalle; 25'er kişilik üç ekiple baştan aşağı gün boyu temizlenecek. Süpürme, moloz, ot biçme, mekanik süpürme ve yıkama ekiplerince gerçekleştirilecek çalışmada; Toroslar ilçesinin her bir mahallesi ve her bir sokağı 10 günde bir genel bir temizlikten geçirilecek.

Çevre temizliğinin ardından Başkan Yılmaz, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Şeref Ülgen, yine STK temsilcileri ve çok sayıda belediye çalışanı ile birlikte Çukurova Mahalle Muhtarlığı önünden Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan Toroslar Belediyesi hizmet binasına kadar ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüdü.

Daha temiz ve daha sağlıklı kent için dikkat çeken kortej, çevredeki vatandaşlar ve esnaftan da büyük alkış aldı. Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi hizmet binası önünde son bulan kortejin sonrasında etkinliğe katılarak destek veren herkese teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, belediye olarak Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlikle katkı verdiklerini belirterek, Burada amaç, kent hayatının yarattığı stres ve sıkıntıya, trafiğe ve çevre kirliliğine hareket ederek, yürüyerek ve bisiklet kullanarak farkındalık katmaktır. Bu etkinliğe destek veren ekibin her üyesine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Tüm Toroslar'ı ve Mersin'i bu etkinliklerimize davet ediyor, birlikte yürüyelim diyorum dedi.

Düzenlenen etkinlikler Avrupa Birliği Komisyonu tarafından değerlendirilecek. Etkinlikler kapsamında bisiklet eğitimlerinin yanı sıra spor aktiviteleri, futbol turnuvası, söyleşi, geleneksel sokak oyunları, gösteriler ve tarihi bir öneme sahip olan Yumuktepe Höyüğü Kazı Alanında çevre temizliğine duyarlılık oluşturmak amacıyla katılımcılar ile birlikte çevre temizliği de yapılacak.

Kaynak: DHA