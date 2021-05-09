Başkan Çerçioğlu Anneler Günü'nü kutladı
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Başkan Çerçioğlu Anneler Günü'nü kutladı

Başkan Çerçioğlu Anneler Günü'nü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Annelerin toplumun en küçük yapı birimi olan ailenin temeli olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Anne, toplumun en küçük yapı birimi olan ailenin temelidir. Annelerin mutluluğu, sağlığı, huzuru ve ekonomik özgürlüğü, toplumun gelişmişliğini ve refahını birebir etkilemektedir. Annelerin yetiştirdiği sorumlu bireyler, toplumu ileri taşıyan, üreten ve güçlü bir ülkenin geleceği olurlar. Toplum olarak yarınlarımızın daha güzel ve mutlu olmasını istiyorsak öncelikle aileye yani anneye özel bir önem vermek durumundayız. Annenin şefkati, sevgisi ve yol göstericiliği ilk adımızla başlıyor ve belki de son adıma kadar onun öğretileri ile yolumuza devam ediyoruz. Canıyla can veren, fedakarlıklarıyla örnek olan, sonsuz sevgileri ve şefkatleri ile kalplerimizin en özel yerinin sahibi olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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