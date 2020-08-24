Başkan Çalışkan: "Kalıcı hizmetler, geçici rahatsızlıklarla mümkündür"
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Başkan Çalışkan: "Kalıcı hizmetler, geçici rahatsızlıklarla mümkündür"

Hisarcık Belediyesi şehir içindeki caddelerde sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Başkan Çalışkan:
24.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:18

Hisarcık Belediyesi şehir içindeki caddelerde sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Şehitler Mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sıcak asfalt programlarında olan Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık ve Uzun Çarşı Caddelerindeki asfalt çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Başkan Çalışkan, " Şu an Şehitler Mahallesindeki caddelerinin asfalt çalışmaları devam etmektedir. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Yenidoğan Mahallesinde de asfalt çalışmalarına başlayacağız. Halkımızdan biraz daha sabretmelerini rica ediyorum. "Kalıcı hizmetler geçici rahatsızlıklarla mümkündür". Tüm zorlukları atlatarak gerçekleştirmekte olduğumuz hizmetlerin yoğun şekilde sahaya yansıtıldığı ilçemizde, caddelerden, sokaklara ve yollara kadar büyük değişim yaşanmaktadır. Amacımız ilçe ve mahallelerimizin yaşanabilirlik düzeyini yükseltmek. Bu nedenle ilçemizin çehresini değiştirecek yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. "Hizmette sınır yok, her şey Hisarcık için" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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