Başkan Büyükkılıç'tan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi müjdesi
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Başkan Büyükkılıç'tan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi müjdesi

30.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:19
Başkan Büyükkılıç'tan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımının tamamlandığı açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımının tamamlandığı açıkladı.

Teknik ekibiyle Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde tamamlanan bloklarda ve örnek dairede incelemede bulunan Büyükkılıç, çevre düzenlemesi ve otoparklara ilişkin detayları da yerinde görerek talimatlar verdi.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Kayseri'nin en prestijli projesinin yapımının tamamlandığını, sözlerinde durarak projeyi neticelendirdiklerini vurguladı.

622 daire ve 55 işyerinin kullanıma hazır hale geldiğini dile getiren Büyükkılıç, "Çevre düzenlemesine ilişkin detay çalışmaların tamamlanmasının ardından iki coşkuyu bir arada yaşamak için daire ve işyerlerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.

"Ağız tadıyla buralarda otursunlar"

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde uygulama etaplarının planlandığı gibi sorunsuz yürütüldüğünü aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2. uygulama etabında bulunan hak sahiplerinden uzlaşma sağlananlara teslim edilecek olan 7 bloktan bağımsız bölümleri de teslim edilecektir. Ağız tadıyla buralarda otursunlar. Etap etap diğer birimlerimizdeki çalışmaları da devam ettiriyoruz. Hatırlanacağı üzere ikinci etabın ihalesini yapmıştık. Burada görüldüğü gibi çalışmalar hızla devam ediyor. Üçüncü etabın ihaleleri 15 Ekim'de yapılacak. 2 blok da orada yapılmış olacak. Ayrıca iki tane de özel sektörün yapacağı blok söz konusu. Sahabiye'deki değişik bölgelerle ilgili etap etap çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yıkımlarımızı devam ettireceğiz."

Projenin 300 bin metrekaresi yeşil alan olacak

Projedeki yeşil alan konusuna özel önem verdiklerini anlatan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Yeşile önem veren bir anlayışla hareket ederek Sahabiye Kentsel Dönüşümde 500 bin metrekarelik alanın 300 bin metrekaresini yeşil alan olarak şehire kazandırıyoruz. Sahabiye Mahallesi'nde yeşil alan bulamazdık. Şimdi bu projenin içerisinde 300 bin metrekare civarında yeşil alan ortaya çıkmış oluyor. Şu anda peyzaj çalışmaları devam eden 1. uygulama etabında da 40 bin metrekarelik yeşil alan hayata geçirilmiş oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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