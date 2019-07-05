Başkan Büyükgöz'den gençlere altın öğütler

Gebze Belediyesi'nde stajyer olarak görev alan öğrencilerin oryantasyon eğitimine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Kendinizi geliştirin diplomalarınızın üstüne çıkın" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi'nde stajlarını sürdüren stajyer öğrencilerin oryantasyon eğitimine katıldı. Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yaz döneminde Belediyenin farklı birimlerinde staj yapan öğrenciler için düzenlenen oryantasyon eğitimi Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda gençleri yalnız bırakmayan ve eğitimlerine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında öğrencilere çeşitli nasihatler vererek, "Hayat bir şekilde akıp gidiyor. Şu anda belki üzerinizde çok fazla bir sorumluluk olmadığını düşünüyorsunuz. Fakat en büyük sorumluluğunuz kendinize ve kendi geleceğinize yönelik sorumluluklar. Aynı zamanda ailenize çevrenize en önemlisi bu ülkenin geleceğine, yarınlarına dönük sorumlusunuz. Zamana ayak uydurmak ve kendiniz iyi geliştirmek zorundasınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın fırsatlar asla tükenmez. Önemli olan fırsatları değerlendire bilmektir. Yaptığınız işte en iyisi olmaya çalışın. Artık diploma tek başına bir anlam ifade etmiyor. Diplomalarınızın üstünde insanlar olun" diye konuştu.

Başkan Büyükgöz'ün konuşmasının ardından İnsan Kaynakları Müdürlüğünce stajyer öğrencilere Gebze ve Gebze Belediyesi hakkında bilgilendirme yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA