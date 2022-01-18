Başkan Büyükakın: Bu tesisler geleceğe yönelik tohumlardır

KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark Şirketi FlyBvlos Teknoloji'nin hangarında geliştirilen, kapasitesi ve menziliyle arama kurtarma, orman ve çevre kontrolü, acil medikal ürün taşıma gibi pek çok alanda faaliyet gösterecek yeni nesil dronu yerinde gördü. Milli Teknoloji Hamlesi'nin üniversite-sanayi iş birliğinde örnek olan bu çalışma için GTÜ Rektörü Prof. Dr.

Muhammed Hasan Aslan, Fly Bvlos Teknoloji Genel Müdürü Murat Islıoğlu ve genç mühendisleri tebrik eden Başkan Büyükakın, "Gerek bu proje gerekse ülkemizin tüm Milli Teknoloji Hamlesi idealinin genç mühendislerimizin zihninde büyümesi için emek sarf eden tüm kişilere, kurum ve kuruluşlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Her geçen gün şuna şahit oluyoruz ki; Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bir başarı hikayesi ülkemizde yazılmaya olsun" dedi.

"TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPAN BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİK"

"Geldiğimiz süreç öncesi milyonlarca dolar cari açık verdiğimiz teknolojik alanların başında olan savunma sanayisi artık millileşmeyle birlikte yeni bir atılım yaşıyor" diyerek ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmelerini sürdüren Başkan Büyükakın, "Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla Milli Teknoloji Hamlesi'ne hizmet edecek tesisleri bir bir açıyor veya yeni projelerin hayata geçmesine şahitlik ediyoruz. Şunun altını çizmek isterim ki, bu tesisler geleceğe yönelik tohumlardır. Millî Teknoloji Hamlesi öncülüğünde ortaya koyulan tüm politikalarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir iradesi vardır. İşte bu irade ve politikalarla, Türkiye artık doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapan bir ülke konumuna gelmiştir" ifadelerini sarf etti.

"TEKNOLOJİ HAMLESİ ÇOCUKLARIN GÖNLÜNDE YER BULUYOR"

Millî Teknoloji Hamlesi'ne fikirleriyle ve gayretleriyle, yön veren, dava ve gönül insanlarının varlığına da dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Geldiğimiz bu seviyenin geleceğe taşınması için Milli Teknoloji Hamlesi çocukların gönlünde yer bulmalıdır. Bunun da olduğunu, çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni nesil mesleklere ilgi duyduğunu, savunma sanayisi başta olmak üzere teknolojinin her alanına ilgi duyduğunu görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Dijital Türkiye hedeflerine ulaşmada, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile başarmak istenilen o büyük dönüşüm adım adım gerçekleşmektedir. Ülke olarak gençlerimize, bilim insanımıza, mühendislerimize, teknik personellerimize ve bu alanda emeğini geçen her insanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri