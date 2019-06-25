- Başkan Beyoğlu'ndan genç karatecilere malzeme yardımı

Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu:

"Sporu, sporcuları ve gençleri sahipleneceğiz"

DİYARBAKIR - Türkiye şampiyonasına katılacak Diyarbakırlı karatecileri çalışma yaptıkları salonda ziyaret eden merkez Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hem malzeme yardımında bulundu hem de izleyecekleri spor politikasıyla ilgili mesajlar verdi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 27-30 Haziran tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak Türkiye Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Diyarbakırlı sporcuları antrenman yaptıkları spor salonunda ziyaret etti. Sporcuların durumu hakkında antrenör Mehmet Yazar'dan bilgi alan Başkan Beyoğlu, daha sonra Türkiye şampiyonu Sena Kızılaslan ile mini maç yaptı. Gaziantep'teki Türkiye şampiyonasında başarılı olmaları halinde ekim ayında yapılacak dünya şampiyonasında milli takım çatısı altında mücadele edecek olan sporculara spor malzemeleri hediye eden Başkan Beyoğlu, sporculara bundan sonra da destek sözü verdi.

"Spora tam destek vereceğiz"

Sporu ve sporcuları önemsediklerini belirten Başkan Beyoğlu, "Diyarbakır'ımızı ve Türkiye'mizi başarıyla temsil etmiş isimlerden oluşan karateci sporcularımızı tebrik ediyorum. Onlara destek olmak için buraya geldik. Hepsi pırıl pırıl ve yetenekli gençler. İnanıyorum ki bundan sonra da büyük başarılara imza atacaklardır. Biz belediye olarak spora, sporcuya ve gençliğe sahip çıkacağız. Belediyemizin imkanlarını eğitim ve spor alanlarında gençlerimizden esirgemeyeceğiz. Birçok branşın yer aldığı ücretsiz yaz spor okulunu başlattık. Gençlerimizden eğitim ve spora yönelmelerini, bu konuda azimli olmalarını istiyoruz. Bağlar, genç nüfusun fazla olduğu birçok ilden büyük bir ilçedir. Gençlik ve sporla ilgili projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Milli sporcuların da yer aldığı karateciler, ziyaret ve malzeme yardımından dolayı teşekkür ettikleri Başkan Beyoğlu'nu alkışlarla uğurladı.

Kaynak: İHA